Прискорення вільного падіння на Місяці 1,6 метрів за секунду, як довжина математич??ого маятника, якщо його період коливання 1 с. Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров за секунду, как длина математического маятника, ...
Физика
Прискорення вільного падіння на Місяці 1,6 метрів за секунду, як довжина математич??ого маятника, якщо його період коливання 1 с. Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров за секунду, как длина математического маятника, если его период колебаний 1 сек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
G=1,6 м/с², Т=1 с. L-? T=2π√(L/g), T²=4π²L/g, L=gT²/(4π²), L=1,6*1/(4*9,8)= 0,04 м.
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