Как читают слепые люди?

Биология
Как читают слепые люди?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для них есть специальные книги .Читают с помощью осязания
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Биология
Как читают слепые люди?
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