Как читают слепые люди?
Биология
Как читают слепые люди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для них есть специальные книги .Читают с помощью осязания
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