Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. В одной из них 8 человек, в другой - 9. Найди площадь участка, который придётся приготовить каждой бригаде, если ...

Математика
Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. В одной из них 8 человек, в другой - 9. Найди площадь участка, который придётся приготовить каждой бригаде, если распределить всю работу между рабочими
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=36*34=1224 м² площадь участка. 8+9=17 рабочих. 1224:17=72 м² участка приготовит один рабочий. 72*8=576 м² - участка приготовит первая бригада. 72*9=648 м²- участка приготовит вторая бригада.
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