Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. В одной из них 8 человек, в другой - 9. Найди площадь участка, который придётся приготовить каждой бригаде, если ...

Математика

Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. В одной из них 8 человек, в другой - 9. Найди площадь участка, который придётся приготовить каждой бригаде, если распределить всю работу между рабочими

Автор: Гость