Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. В одной из них 8 человек, в другой - 9. Найди площадь участка, который придётся приготовить каждой бригаде, если ...
Математика
Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. В одной из них 8 человек, в другой - 9. Найди площадь участка, который придётся приготовить каждой бригаде, если распределить всю работу между рабочими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=36*34=1224 м² площадь участка. 8+9=17 рабочих. 1224:17=72 м² участка приготовит один рабочий. 72*8=576 м² - участка приготовит первая бригада. 72*9=648 м²- участка приготовит вторая бригада.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для приготовления одной порции кофе берут 10г молотого кофе,5г сахара и 50 куб.см. сл??вок.Какова цена порции кофе,если 500г молотого кофе стоит 15...
Окружающий мир
Математика
Заполнить таблицу Длина прямоугольника 80 сантиметров ширина прямоугольника неизвестно периметр не известна площадь 320 см2
Литература
Почему рассказ называется "Уроки французского" В.Г.Распутина? В чем смысл этого пр??изведения? Срочно,заранее спасибо.