Возвести 1/6 в квадрат и куб
Математика
Возвести 1/6 в квадрат и куб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/6) ^2 = 1^2/6^2 = 1/36 (1/6) ^3 = 1^3/6^3 = 1/216
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