ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! 2. Вставь числительные оба, обе в нужном падеже: 1.По … сторонам дороги тянулся густой лес. 2. Малышка крепко держала куклу … руками. 3. … братьев приняли в спортивную школу. 4. Склоны … оврагов размыты дож...

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ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! 2. Вставь числительные оба, обе в нужном падеже: 1.По … сторонам дороги тянулся густой лес. 2. Малышка крепко держала куклу … руками. 3. … братьев приняли в спортивную школу. 4. Склоны … оврагов размыты дождями. 5.мальчик вырезал звёзды из … листов бумаги. 6. В … случаях ответ был неверным.

Автор: Гость