1.Что такое кларки? 2. Кто, как и когда открыл электрон, протон и нейтрон?
Физика
1.Что такое кларки? 2. Кто, как и когда открыл электрон, протон и нейтрон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кларки-числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре Электрон- 1897, Томсон Протон- 1919, Резерфорд Нейтрон- 1932, Чедвик
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