Составить предложение со словом шалфей для первого класса
Русский язык
Составить предложение со словом шалфей для первого класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячая ванна с настоем шалфея или календулы действует лучше любого успокоительного и при этом не имеет побочных эффектов.ИЛИ Притащи парочку лавровых листочков, щепотку чабреца и пучок шалфея!
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