Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 71 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на смену страницы в сканере — ...

Информатика

Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 71 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на смену страницы в сканере — 5 секунд, на распознавание страницы — 2 секунды?

Автор: Гость