Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 71 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на смену страницы в сканере — ...

Информатика
Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 71 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на смену страницы в сканере — 5 секунд, на распознавание страницы — 2 секунды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одну страницу требуется 3+5+2=10 секунд 71*10=710 секунд 710 секунд = 11 мин 50 сек Ответ:  11 мин 50 сек
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