Сочинение на тему письмо солдату 7 класс

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Здравствуйте, солдат Российской армии! Я живу под мирным небом, учусь в школе, у меня есть родные и близкие люди. Все это я имею благодаря вам! Я хочу поблагодарить вас за ваш мужественный подвиг, за то, что вы, не жалея своей жизни, боролись за мир в нашей стране, за то, что сейчас Мы живем спокойно, за то, что Мы вообще существуем на этом свете. Спасибо! С самого детства нам рассказывают о войне, о войне, которая забрала огромное количество жизней. Сначала мне рассказывала мама, ведя меня на парад, о том, что мы должны чтить память героев, воевавших за наши жизни. К сожалению, в наше ветеранов можно сосчитать на пальцах, а мы последнее поколение, которое увидит их живыми. Все, что мы можем сделать для вас, для погибших солдат – это помнить и благодарить. Ведь именно благодаря вам, существует Россия, Россия, в которой мы живем: мирная, без войн и бед. Именно благодаря вам, я каждый день просыпаюсь утром, иду в школу. Я живу, живу благодаря вам! Спасибо! Конечно, с каждым годом, память о ветеранах становится все скуднее.