Сочинение на тему Признаёте ли вы свои ошибки?

Гость: Гость:

"Признаёте ли вы свои ошибки?" Когда я пошла в школу, начался урок литературного чтения. Учитель задал вопрос как зовут писателя который написал стихотворение "У лукоморья дуб зелёный"? Васька сказал что Лев Толстой. Я сказала Александр Сергеевич Пушкин, учитель сказал правильно мне! На перемене я спросила его признаёт ли он свою ошибку?Сказал нет. Очень жаль что он не признал свою ошибку.