Сочинение на тему про осень
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Сочинение на тему про осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению осень -это самое красивое время года . Улицы покрыты золотым ковром . Деревья стоят голые , без листьев .Если заходишь в лес то не слышишь ни одного звука. Только видно как летят птицы на юг , но весной они обязательно снова прилетят . Осенью я всегда собираю разные листья и делаю из них коллекцию . Некоторым это время года кажется скушным , но мне оченью очень весело . моё любимое время года это ОСЕНЬ .
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