Сочинение на тему про осень

Гость: Гость:

По моему мнению осень -это самое красивое время года . Улицы покрыты золотым ковром . Деревья стоят голые , без листьев .Если заходишь в лес то не слышишь ни одного звука. Только видно как летят птицы на юг , но весной они обязательно снова прилетят . Осенью я всегда собираю разные листья и делаю из них коллекцию . Некоторым это время года кажется скушным , но мне оченью очень весело . моё любимое время года это ОСЕНЬ .