Сочинение на тему "судьба человека в жестоком мире"

Гость: Гость:

Вообще,человек сам "выбирает себе судьбу".Смотря как человек смотрит на этот мир.Все же, определённо,в "жёстком мире" ему будет трудно уцелеть.По сути,наш мир тоже можно назвать в какой то мере "жёстким",но как говорится,"мир не без добрых людей".Люди сами "делают" этот мир и если они будут жестокими,то будет жестоким и мир.Опять таки,дело в том,как сам человек смотрит на этот мир:Поддаётся этой жесткости и в итоге становится таким же "жёстким" или же смотрит на мир "с улыбкой" и ему будет не так плохо.И все же,я думаю мир не без тех людей, которые добрые и жизнерадостные...