Сочинение на тему так ли нам нужен собственный опыт
Русский язык
Сочинение на тему так ли нам нужен собственный опыт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос нужны ли заимствованные слова некорректен, поскольку язык развивается одновременно с обществом, и если в нашем языке появляются заимствованные слова, значит - это требование времени. Значит в нашей культуре, в нашей жизни появились новые понятия, которые возможно были привнесены к нам из другой культуры. И вместе с ними пришло к нам и название этих предметов. Нет времени и необходимости выдумывать своё, исконно русское слово. Это нерационально, и, как правило, такие выдуманные слова не приживаются. Ведь язык - живой, и в него нельзя внести искусственные элементы.
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