Сочинение на тему унылая пора

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У каждого человека есть любимое время года. Поэтов и писателей оно вдохновляет на создание бессмертных произведений, является богатым источником впечатлений, чувств и вдохновения. Любимым временем года для Александра Сергеевича Пушкина была осень. Именно этой поре года мы должны быть благодарны за многие произведения поэта, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. Мне кажется, осень — самая противоречивая пора. Это очень точно отражено в строке А. С. Пушкина: «Унылая пора! Очей очарованье! » Действительно, осень бывает унылой: с монотонными дождями, низкими серыми тучами, промозглой сыростью и ветром. Но никакое другое время года не может сравниться с яркими торжественными красками «очаровательной» золотой осени: Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса.. . «Ветра шум и свежее дыханье» приносят сердцу поэта весть, что природа начинает готовиться к долгому зимнему сну. Однако кого могут испугать «отдаленные седой зимы угрозы» , если все великолепие природы раскрывается перед нашими глазами? ! С уходом лета мы начинаем ценить «и редкий солнца луч» , и остывающее тепло дня. Прохлада вечеров, а вслед за ними и первые морозы лучше всяких слов убеждают ценить каждую секунду все укорачивающихся дней. Да, Пушкина можно понять. Поэта — художника слова не могла оставить равнодушным удивительная красота осенней природы. И каждый раз, когда я вижу, как с деревьев осыпаются разноцветные листья, и слышу, как они шелестят под моими ногами, мне кажется, что из-за угла вот-вот покажется знакомый профиль поэта, живущего вне времени.