Сочинение о любимой школе (40 лет)
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Сочинение о любимой школе (40 лет)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю школу. Я пошла в школу первого сентября. Мне нравится ходить в школу,потому - что в школе можно узнать много нового. Я всегда хожу в школу с удовольствием, и уважаю всех учителей.
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