1. будильник спешит на 3 мин в час. Сейчас он показывает 7час 55мин. Через сколько мин??т покажет 8ч? 2. будильник отстает на 3 мин в час. сейчас он показывает 11час 41мин. через сколько минут он покажет 12часов? 3. охотник про...

Математика

1. будильник спешит на 3 мин в час. Сейчас он показывает 7час 55мин. Через сколько мин??т покажет 8ч? 2. будильник отстает на 3 мин в час. сейчас он показывает 11час 41мин. через сколько минут он покажет 12часов? 3. охотник прошёл на север 8км, затем повернул на юг и прошёл 12км, после чего на запад прошёл 4км и снова на север 4км. на каком расстоянии от начала пути он находится?. 4. папе 34 года,он в два раза моложе дедушки и на 29 лет старше сына. сколько лет каждому? 5. сколько чётных чисел от 1до 100? 6. сколько не чётных чисел от 1до 100? 7. во дворе гуляли 3 петуха и несколько медвежат. У всех у них было 14ног. сколько медвежат было во дворе? 8. разделите квадрат 6х6 на 2 равные части различными способами. Покажите, например, три варианта

Автор: Гость