1. будильник спешит на 3 мин в час. Сейчас он показывает 7час 55мин. Через сколько мин??т покажет 8ч? 2. будильник отстает на 3 мин в час. сейчас он показывает 11час 41мин. через сколько минут он покажет 12часов? 3. охотник про...
Математика
1. будильник спешит на 3 мин в час. Сейчас он показывает 7час 55мин. Через сколько мин??т покажет 8ч? 2. будильник отстает на 3 мин в час. сейчас он показывает 11час 41мин. через сколько минут он покажет 12часов? 3. охотник прошёл на север 8км, затем повернул на юг и прошёл 12км, после чего на запад прошёл 4км и снова на север 4км. на каком расстоянии от начала пути он находится?. 4. папе 34 года,он в два раза моложе дедушки и на 29 лет старше сына. сколько лет каждому? 5. сколько чётных чисел от 1до 100? 6. сколько не чётных чисел от 1до 100? 7. во дворе гуляли 3 петуха и несколько медвежат. У всех у них было 14ног. сколько медвежат было во дворе? 8. разделите квадрат 6х6 на 2 равные части различными способами. Покажите, например, три варианта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если отстает то: 60мин:3=20мин. - каждые 20 минут будильник отстает на 1мин.12час-11час41мин=19мин - осталось до 12часов20мин - 1мин=60с опоздания19мин. - ?с опоздания19 * 60 : 20 = 57(с) - на 57с опоздает будильник за 19мин19мин+57с= 19мин 57сОтвет: через 19минут 57секунд будильник покажет 12часов.
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