СРОЧНО! Составить план к тексту на казахском!!

Қазақ тiлi
СРОЧНО! Составить план к тексту на казахском!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Қонақ шақыру 2. Үй иесіне ескерту 3. Қонақтан кешікпеу 4. Қонақ күту ережесі 5. Көңіл-күй 6. Қонақтың жағдайын жасау
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