СРОЧНО! Составить план к тексту на казахском!!
Қазақ тiлi
СРОЧНО! Составить план к тексту на казахском!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Қонақ шақыру 2. Үй иесіне ескерту 3. Қонақтан кешікпеу 4. Қонақ күту ережесі 5. Көңіл-күй 6. Қонақтың жағдайын жасау
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Точка C расположена на прямой между точками A и B длина отрезка AC равна 8 сантиметро?? длина отрезка CB на 3 см больше длины отрезка AC и длину от...
Русский язык
ПОДЧЕРКНУТЬ МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ черепаха, деньги, шильце, неделя,ирис, нянечка, пещ??ра, улей, финик, дядя, тюбетейка,тефтели,чучело,пеший, сельдь,...
Математика
Математика