Comlete the text with much, many or a lot of.

Английский язык
Comlete the text with much, many or a lot of.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)many 2)a lot of 3)a lot of 4)much 5)many 6)many,much
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