Comlete the text with much, many or a lot of.
Английский язык
Comlete the text with much, many or a lot of.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)many 2)a lot of 3)a lot of 4)much 5)many 6)many,much
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Точка C расположена на прямой между точками A и B длина отрезка AC равна 8 сантиметро?? длина отрезка CB на 3 см больше длины отрезка AC и длину от...
Русский язык
ПОДЧЕРКНУТЬ МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ черепаха, деньги, шильце, неделя,ирис, нянечка, пещ??ра, улей, финик, дядя, тюбетейка,тефтели,чучело,пеший, сельдь,...
Математика