Собственная скорость лодки 8 км час скорость течения реки два километра в час какое расстояние проплывает лодка за 02:00 против течения реки за 04:00 по течению реки
Математика
Собственная скорость лодки 8 км час скорость течения реки два километра в час какое расстояние проплывает лодка за 02:00 против течения реки за 04:00 по течению реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8+2=10 км ч скорость лодки по течению 2)8-2=6 км ч скорость лодки против течения 3)6*2=12 км проплывет лодка против течения 4)10*4=40 км проплывет лодка по течению
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