Собственная скорость лодки 8 км час скорость течения реки два километра в час какое расстояние проплывает лодка за 02:00 против течения реки за 04:00 по течению реки

Математика

Собственная скорость лодки 8 км час скорость течения реки два километра в час какое расстояние проплывает лодка за 02:00 против течения реки за 04:00 по течению реки

Автор: Гость