Сочинение описание на тему пейзаж весной

Гость: Гость:

Я составлю тебе план : 1.В начале ты говоришь почему именно весенний пейзаж . Чем он тебя удивил или вдохновил. 2.Сейчас описываешь саму природу . Чем красиво это 3.И заканчиваешь фразой , как ты любишь эту весну , что все времена года прекрасны. Надо уметь сочинения писать самим и по плану Это очень даже интересно