Сочинение описание на тему пейзаж весной

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Сочинение описание на тему пейзаж весной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я составлю тебе план : 1.В начале ты говоришь почему именно весенний пейзаж . Чем он тебя удивил или вдохновил. 2.Сейчас описываешь саму природу . Чем красиво это  3.И заканчиваешь фразой , как ты любишь эту весну  , что все времена года прекрасны. Надо уметь сочинения писать самим и по плану  Это очень даже интересно 
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