Сочинение - описание по картине Степанова журавли летят

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Сочинение - описание по картине Степанова журавли летят
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Гость:
Картина в анималистическом жанре, фото детей, ранняя весна. Жанровая сцена, дети, небо, журавли, весна Алексей Степанович Степанов - Журавли летят (Масло) (живописец, работал в пейзажно-анималистическом жанре) . Любил изображать крестьянских детей, наблюдающих окружающий мир. Автор этой картины очень часто вспоминал уже далекое детство - какие-то особые весенние запахи и неудержимый подъем, неизъяснимый трепет таинственного и радостного бытия, рвущегося навстречу предстоящей жизни. Весной прилетают птицы. Вся природа оживает. В сквозных рощицах, по сырым местам раскрываются лютики и калужницы. Из травы выглядывают звездочки гусиного лука. Всюду желтый цвет, особенно живой и теплый в апреле, сколько в нем устремленности, энергии и словно чувствуется родство с солнцем.  Земля видна в первозданной открытости и доверчивости, легко видимы все ее закуточки и потаенные места.  Пусть от вида такой ухоженной земли блаженно займется сердце у пролетающих в небе журавлей.
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