Сочинение памятное событие не с инета пж я всё там знаю срочно
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Сочинение памятное событие не с инета пж я всё там знаю срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то раз мы поехали в Питер с классом. мы были в музеях . в летнем саду правда была осень но всё равно красиво. у нас была классная гостиница мы ночевали втроём. одна девочка спала на полу. на входе была банка с чупачупсами. мы их брали штук по 10-15 и их насыпали раза 3 за день в итоге их спрятали от нас. а шведский стол как там вкусно правда там и завтрак и обед и ужин всего навалом мы объедались , а потом на экскурсии
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