Сочинение по картине И.И.Шишкина план I-русский пейзаж II- 1)ранее утро встающее солнце,просыпающийся лес,утряняя свежасть. 2)медведица и ее семейство. 3)красота обновляющийся природы.

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Сочинение по картине И.И.Шишкина план I-русский пейзаж II- 1)ранее утро встающее солнце,просыпающийся лес,утряняя свежасть. 2)медведица и ее семейство. 3)красота обновляющийся природы.

Автор: Гость