Сочинение по литературе 1) моя школа через 20 лет. 2) школьные деньки. напиши пожал??йста ,заранее спасибо !!!!
Литература
Сочинение по литературе 1) моя школа через 20 лет. 2) школьные деньки. напиши пожал??йста ,заранее спасибо !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Структура останется, будут также учителя, директор, больше будут использовать различные гаджеты, тупое компьютизирование, меньше будет уделяться внимание личности, больше будет свободы, меньше уроков, экономия во всем, как и раньше, скорее истинных учителей останется меньше и больше будет поверхностных, но все как и прежде зависит все от человека, где то в районах и сёлах возможно будет образование даже лучше, лучше там где компьютеризации будет меньше, будет больше самообразования, культ даже скорее, и очень с этим будет популярно репетиторство, больше будет красивых слов про школу, психологически окрашенных, а по факту ничего, полная неприкосновенность учителей к детям, учителя будут бояться сказать слово детям, а дети будут больше стоять за свободу слова, и культивировать в себе дух "творческой личности"-пустоты и при этом кривляния, посещать экскурсии, театры станет невыгодно просто об этом придется забыть. Я думаю что через такое большое время школа станет совсем другой. Там не будет обычных парт, стульев. Ученики будут носить другую форму. Учиться в ней станет еще интересней чем сейчас. В столовой возможно, появится меню. Школа наверное изменится в лучшую сторону.
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