Сочинение по литературе 1) моя школа через 20 лет. 2) школьные деньки. напиши пожал??йста ,заранее спасибо !!!!

Гость: Гость:

Структура останется, будут также учителя, директор, больше будут использовать различные гаджеты, тупое компьютизирование, меньше будет уделяться внимание личности, больше будет свободы, меньше уроков, экономия во всем, как и раньше, скорее истинных учителей останется меньше и больше будет поверхностных, но все как и прежде зависит все от человека, где то в районах и сёлах возможно будет образование даже лучше, лучше там где компьютеризации будет меньше, будет больше самообразования, культ даже скорее, и очень с этим будет популярно репетиторство, больше будет красивых слов про школу, психологически окрашенных, а по факту ничего, полная неприкосновенность учителей к детям, учителя будут бояться сказать слово детям, а дети будут больше стоять за свободу слова, и культивировать в себе дух "творческой личности"-пустоты и при этом кривляния, посещать экскурсии, театры станет невыгодно просто об этом придется забыть. Я думаю что через такое большое время школа станет совсем другой. Там не будет обычных парт, стульев. Ученики будут носить другую форму. Учиться в ней станет еще интересней чем сейчас. В столовой возможно, появится меню. Школа наверное изменится в лучшую сторону.