В фестивале в честь победы Александра Невского на Чудском озере, принели участие ??овременные богатыри. Всех богатереё без стрелявших из лука было 72 человека,без бившихся на пальцах - 80 человек, без мастеров кулачного боя - 6...

Математика

В фестивале в честь победы Александра Невского на Чудском озере, принели участие ??овременные богатыри. Всех богатереё без стрелявших из лука было 72 человека,без бившихся на пальцах - 80 человек, без мастеров кулачного боя - 60 человек, без умелых наездников - 58 человекю Сколько богатырей участвовало в фестивале? Объяснте пожалуйста для 4-ых классов...

Автор: Гость