В фестивале в честь победы Александра Невского на Чудском озере, принели участие ??овременные богатыри. Всех богатереё без стрелявших из лука было 72 человека,без бившихся на пальцах - 80 человек, без мастеров кулачного боя - 6...
Математика
В фестивале в честь победы Александра Невского на Чудском озере, принели участие ??овременные богатыри. Всех богатереё без стрелявших из лука было 72 человека,без бившихся на пальцах - 80 человек, без мастеров кулачного боя - 60 человек, без умелых наездников - 58 человекю Сколько богатырей участвовало в фестивале? Объяснте пожалуйста для 4-ых классов...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72+80+60+58=270(ч) думаю это правильно а то что употреблено без это путанница.по другому решения не вижу
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