Сочинение по повести Л.Н. Толстого " После бала" на тему " Утро, изменившее жизнь". Р.S. Не из интернета

Гость: Гость:

Можно написать,что жизнь Ивана Петровича изменилась за один день. Его любовь к Вареньке ушла одним утром,когда он увидел ее отца. Потом уже описывать.что тогда произошло. Еще,чуть раньше можно написать про то,что он очень сильно любил Вареньку.Он не мог даже описать насколько она была хороша. и.т.д.