Сочинение по рассказу Бунина "Красавица" на тему "Внешне хороша, да в жизни тяжела"
Литература
Сочинение по рассказу Бунина "Красавица" на тему "Внешне хороша, да в жизни тяжела"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл в том что она внешне красива прекрасно и тому подобное а в жизни тяжела тоесть не смотря на свою красоту ей тяжело нету практически никого я думаю так если вы сомной согласны можете написать про это ну это ваше мнение
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