Сочинение по рассказу судьба человека описание ребёнка пожалуйста помогите

Гость: Гость:

Ванюшка в рассказе "Судьба человека" Шолохова является одним из центральных героев произведения. Мальчик Ваня (Ванюша, Ванюшка) - это ребенок, которого одинокий мужчина Андрей Соколов однажды встречает на улице и берет к себе на воспитание. Возраст Ванюшки - 5-6 летю Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки