Сочинение по рассказу судьба человека описание ребёнка пожалуйста помогите

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Сочинение по рассказу судьба человека описание ребёнка пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ванюшка в рассказе "Судьба человека" Шолохова является одним из центральных героев произведения. Мальчик Ваня (Ванюша, Ванюшка) - это ребенок, которого одинокий мужчина Андрей Соколов однажды встречает на улице и берет к себе на воспитание. Возраст Ванюшки - 5-6 летю Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки
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