Паспорт личности ГенрихаIV ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Король Франции 2 августа 1589 — 14 мая 1610 Коронация:27 февраля 1594, Шартр Предшественник:Генрих III Преемник:Людовик XIII Король Наварры 9 июня 1572 — 14 мая 1610 (под именем Генрих III) Предшественник:Жанна III д’Альбре Преемник:Людовик XIII Герцог де Вандом 17 ноября 1562 — 2 августа 1589 Предшественник:Антуан де Бурбон Преемник:присоединено к домену Вероисповедание:Римско-католическая церковь Рождение:13 декабря 1553 По, Беарн Смерть:14 мая 1610 (56 лет) Париж Место погребения:Аббатство Сен-Дени, Париж, Франция Род:Бурбоны Отец:Антуан де Бурбон, герцог Вандомский Мать:Жанна III д’Альбре Супруга:1-я: Маргарита Валуа 2-я: Мария Медичи Дети:От 2-го брака: Людовик XIII, Изабелла Французская, Кристина, Николя, Гастон Орлеанский, Генриетта Мария Автограф: Генрих IV на Викискладе