Мезозойская складчатость - форма рельефа
География
Мезозойская складчатость - форма рельефа
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Мезозойская складчатость. 1) рельеф - горный 2) Полезные ископаемые - рудные полезные ископаемые: олово (особенно важное), медь, золото, полиметаллы (свинец, цинк), фосфориты, нефть, газ, бурый уголь.
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