"Обман, всегда обман" почему перед "обман" ставится запятая?

Русский язык
"Обман, всегда обман" почему перед "обман" ставится запятая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повторение . Или в случае перечислений ставится запятая .
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