Какое из заимствованных слов не имеет исконно русского соответствия? Эксклюзивный Презент Имидж Интернет

Русский язык
Какое из заимствованных слов не имеет исконно русского соответствия? Эксклюзивный Презент Имидж Интернет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эксклюзивный - индивидуальный, в единственном экземпляре Презент - подарок, сюрприз Имидж - стиль Интернет - не имеет  русского соответствия
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