Какое из заимствованных слов не имеет исконно русского соответствия? Эксклюзивный Презент Имидж Интернет
Русский язык
Какое из заимствованных слов не имеет исконно русского соответствия? Эксклюзивный Презент Имидж Интернет
Ответ(ы) на вопрос:
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Эксклюзивный - индивидуальный, в единственном экземпляре Презент - подарок, сюрприз Имидж - стиль Интернет - не имеет русского соответствия
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