Яку роль у молекулі гемоглобіну відіграє атом заліза?
Биология
Яку роль у молекулі гемоглобіну відіграє атом заліза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Железо вступает легко в связь с кислородом и именно соединение кислорода с железом окрашивает кровь в красный цвет.
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