Что такое олицитворение приведи примеры
Литература
Что такое олицитворение приведи примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение - это одушевление неживого Например: "Ночевала тучка золотая". Ночевала - олицетворение, так как она сама по себе не может ночевать
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