Что такое олицитворение приведи примеры

Литература
Что такое олицитворение приведи примеры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение - это одушевление неживого Например: "Ночевала тучка золотая". Ночевала - олицетворение, так как она сама по себе не может ночевать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Есть прямоугольник состоящий из пяти частей 1 закрашена другие нет. Вопрос:Какой вопрос ты сформулируешь к данному рисунку,если отвечая на него,з...
Ответить
Українська мова
План до твору запорыжська сыч
Ответить
Литература
М.Ю.Лермонтов ''Три пальмы'' характеристика пальм и людей по этому сказанию,помогите пожайлуста!!!
Ответить
Русский язык
Предложение по ркскому язику с прикметниками
Ответить
Русский язык
Объясните что такое склонение!Приведите примеры.ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить