Что такое огораживание? Приведите факты или ваше мнение. В пользу огораживаний ?? Против огораживаний

История
Что такое огораживание? Приведите факты или ваше мнение. В пользу огораживаний ?? Против огораживаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огораживание- процесс конфискации пахотных земель у крестьян и общин дворянами, широко был распространён в Европе в 15-19 веках, особенно в Англии. Привело к тому, что крестьяне вынуждены были бросать свои земли, оставались без работы и становились бродягами или преступниками- рост бродяжничества, преступности, либо нанимались за мизерную плату к тем же дворянам батраками- обесценивание труда, появление дешёвой рабочей силы- пролетариата. В дальнейшем - рост революционного движения, и пошло-поехало...Последствия известны всем.
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