Напишите пж ход, участников и причину седьмого крестового похода

История
Напишите пж ход, участников и причину седьмого крестового похода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале XIII века английский король Иоанн был вовлечен в непрекращающиеся распри со своими баронами. Это давало его недругу, французскому королю Людовику IX, прекрасную возможность осуществить свою заветную мечту - крестовый поход на Восток. Он возглавил два таких похода - по официальной нумерологии - Седьмой и Восьмой крестовые походы. Известный своим благочестием, он вошел в историю под именем Людовика IX Святого.
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