Рассмотрите корни молодых проростков пшеницы через увеличительное стекло определите корневые зоны

Биология
Рассмотрите корни молодых проростков пшеницы через увеличительное стекло определите корневые зоны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зоны молодого корня; 1 — корневой чехлик; 2 — зона делящихся клеток; 3 — зона роста; 4— всасывающая зона; 5 — проводящая зона.  
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