1. Написать оператор,который выведет через пробел коды букв,образующих слово PASCAL 2. Написать оператор,который выведет текст ,образованный кодами символов 65,71,69
Информатика
1. Написать оператор,который выведет через пробел коды букв,образующих слово PASCAL 2. Написать оператор,который выведет текст ,образованный кодами символов 65,71,69
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