Сочинение почему дубровский стал разбойником

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Романтический «благородный» разбойник – образ, который хорошо известен в мировой литературной практике. Как правило, ими становились отверженные представители дворянского сословия, вероломно обманутые друзьями либо оскорбленные продажным законом.Пушкинский герой Владимир Дубровский – один из таких «благородных» рыцарей ночи. Но разбойником он стал не сразу. Читателю известно, что этот молодой человек получил воспитание в Кадетском корпусе, затем проходил службу в гвардейском полку города на Неве. Как типичный дворянский сын, не испытывающий недостатка в средствах, он вел обычную жизнь молодого повесы: играл в карты, кутил, влезал в долги, мечтал о богатом приданом при женитьбе. Правда, это лишь внешняя сторона его жизни. Душа его страдала без материнской любви и отцовской ласки. Он почитал своего родителя, любил родной дом, в котором прошли его детские годы.Старый Дубровский умер, не выдержав моральных издевательств своего «друга» Троекурова, неправдой отобравшего его родовое поместье Кистиневку. Владимир узнал об этом неправедном поступке и поступил как настоящий романтический герой. Он сжег поместье и вместе с преданными ему слугами отправился разбойничать. Его поступок можно объяснить. Владимир не смог оставить ненавистному для него человеку память о самых близких ему людях. Вряд ли случайно Дубровский перед пожаром в Кистиневке «с сильным движением чувства» читает письма матушки.Владимир Дубровский прекрасно понимал, какая жизнь ожидает его в будущем. Ему грозило нищенское существование. Безысходность толкает его на путь разбоя. Шайка, руководимая им, грабит и сжигает богатые поместья, но Покровское – усадьбу Троекурова – он не трогает, ибо там живет его возлюбленная Маша. Любовь к ней немного гасит гнев, Владимир признается, что он «отказался от мщения, как от безумства». Но остановить разбойничий произвол уже невозможно.Нападения происходят все чаще. И хотя, проявив исключительное благородство, Дубровский по-прежнему не мстит Троекурову и не убивает князя Верейского, ставшего мужем Маши, но он продолжает неправедный промысел, который становится все более жестоким и дерзким.Разбойничье «благородство» заканчивается самой настоящей кровавой войной и убийством офицера. Теперь уже Дубровский – убийца, а не защитник и мститель. Сам, понимая это, Владимир распускает свою банду, после чего «грозные грабежи и пожары прекратились».Объяснить поведение Дубровского можно, а вот оправдать нельзя, ибо одна из христианских заповедей гласит: «не убий». Человека, преступившего эту черту по любой причине, поэтому и называют преступником.