Сочинение Попробуйте в течения дня искать и находить прекрастное . Напишите о том, что вы узнали сегодня
Математика
Сочинение Попробуйте в течения дня искать и находить прекрастное . Напишите о том, что вы узнали сегодня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Прекрасное" пишется без буквы "т". Возможно, этот факт для тебя прекрасен.
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