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Помогите , две (нн) или же одна (н) подкова .... ая
Русский язык
Помогите , две (нн) или же одна (н) подкова .... ая
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Гость:
Правильно с двумя буквами Н
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