От лица одного из героев написать письмо о городе Калинов, в рассказе "Гроза"

Гость: Гость:

Характеристику городу Калинову дает Кулигин, один из героев драмы: «Жестокие нравы, сударь, в на­шем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ниче­го, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам боль­ше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот ста­рается бедного закабалить, чтобы на его труды даро­вые еще больше денег наживать.. . А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Вражду­ют друг на друга... » Также Кулигин отмечает, что в го­роде нет работы для мещан: «Работу надо дать мещан­ству-то. А то руки есть, а работать нечего», — и мечта­ет изобрести «перпету мобиль» , чтобы употребить деньги на пользу обществу. Невежественность обитателей Калинова подчерки­вается введением в произведение образа Феклуши, странницы. Она считает город «землей обетованной» : «Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купе­чество все народ благочестивый, добродетелями мно­гими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставленное им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых» . Но мы-то знаем, что в доме Кабановых задыхается в нево­ле Катерина, спивается Тихон; Дикой куражится над родным племянником, заставляя его пресмыкаться из-за наследства, по праву принадлежащему Борису и его сестре. Достоверно рассказывает о нравах, царя­щих в семьях, Кулигин: «Вот, сударь, какой у нас го­родишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют толь­ко по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь за­бота.. . А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают либо богу молятся? Нет, сударь! И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да се­мью тиранят. И что слез льется за этими запорами, не­видимых и неслышимых!. . И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! И все шито да крыто — никто ничего не видит и не знает, видит только один бог! Ты, говорит, смотри в людях меня да на улице; а до семьи моей тебе дела нет; на это, гово­рит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Се­мья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, уму только весело, а остальные — волком воют.. . Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пикнуть не смели» .