Сочинение про русских писателей 14-13века помогите пожалуйста
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Сочинение про русских писателей 14-13века помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С.Пушкин поэт 13-14 веков. Написал много известных подожди и книг. Таких как Руслан и Людмила, Сказка о рыбке и рыбке, Сказка о царе Салтане.... и т д
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