Охарактеризуйте вірш " До праці " Б. Грінченко ! БУЛЬ ЛАСКА , ДУЖЕ ПРОШУ , БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНА !!!!!

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Поезія Б.Грінченка "До праці"з’явилася як наслідок яки відгуки його щоденної праці й боротьби, сили і втоми. Але він ні на хвилину Не впадає в розпач під впливом «темряви», «недолі», його поезія заклична, бадьора, оптимістична, позначена вірою в немарність своєї праці і в те, що його праця — боротьба — в ім’я майбут ніх поколінь. Поезія належить до громадянської лірики. В образі ліричного героя сам письменник, думки і почуття якого розкриваються в поезії.