В треугольнике авс ав=вс а высота ан делит сторону вс на отрезки вн=12 нс=3 найти кос??
Математика
В треугольнике авс ав=вс а высота ан делит сторону вс на отрезки вн=12 нс=3 найти кос??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты начерти,а потом уже всё измерь переведи ,и считай
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