Срочно сочинение Вайтера Скотта Айвенго . Жизнь в средневековом замке надо написать так как мог написать 12-летний школьник
Литература
Срочно сочинение Вайтера Скотта Айвенго . Жизнь в средневековом замке надо написать так как мог написать 12-летний школьник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одно уточнение,описать просто жизнь в замке придумая что-то или по факту как на самом деле что да как они делали
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