Сказка (рассказ) о корне растения. (Очень срочно) Пжалуста...!!!
Биология
Сказка (рассказ) о корне растения. (Очень срочно) Пжалуста...!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как мы все знаем у всех растений есть корни и они все разные но если у растения корня не будет то растение не выживет . больше пока не могу придумать
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