Кто быстрее решит систему неравенств 9 класс, тому 50р. на телефон!
Алгебра
Кто быстрее решит систему неравенств 9 класс, тому 50р. на телефон!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=20/у подставляем во 2 (20/у)^2+y^2=41 400/y^2+y^2=41 400+y^4=41y^2 y^4-41y^2+400=0 возьмем y^2=a a^2-41a+400=0 D=1681-1600=81 a=(41+9)/2=25 a=(41-9)/2=16 y1=+-5 y2=-+4 x1=20/(+-5)=+-4 x2=20/(+-4)=+-5
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