Подскажите пожалуйста, правильно ли я решила.8×4=32см;32:÷8=4см площадь одного треугольника.

Математика

Подскажите пожалуйста, правильно ли я решила.8×4=32см;32:÷8=4см площадь одного треугольника.

Автор: Гость