Подскажите пожалуйста, правильно ли я решила.8×4=32см;32:÷8=4см площадь одного треугольника.

Математика
Подскажите пожалуйста, правильно ли я решила.8×4=32см;32:÷8=4см площадь одного треугольника.
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Автор: Гость
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Гость:
Вроде да, правильно)))
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