Без какого органа чувств мы не смогли бы удержаться на ногах даже при здоровой опорно-двигательной системе?
Окружающий мир
Без какого органа чувств мы не смогли бы удержаться на ногах даже при здоровой опорно-двигательной системе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вестибулярный аппарат-он помогает поддерживать равновесие тела
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