Без какого органа чувств мы не смогли бы удержаться на ногах даже при здоровой опорно-двигательной системе?

Окружающий мир

Без какого органа чувств мы не смогли бы удержаться на ногах даже при здоровой опорно-двигательной системе?

Автор: Гость