Без какого органа чувств мы не смогли бы удержаться на ногах даже при здоровой опорно-двигательной системе?

Окружающий мир
Без какого органа чувств мы не смогли бы удержаться на ногах даже при здоровой опорно-двигательной системе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вестибулярный аппарат-он помогает поддерживать равновесие тела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите с 2 заданием и 5 заданий
Ответить
Обществознание
Важно в периуд взросления приобрести правильную самооценку , потому что
Ответить
Русский язык
Распредели данные слова на три группы и запиши их в три строки: дворы,варежка,чест??ый,чувство,сказка,стоял,солнце,низкий,сказал,трава,лёгкий,местный
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор прилагательного чистые
Ответить
Обществознание
Силь­но сти­ли­зо­ван­ный и тща­тель­но рас­пла­ни­ро­ван­ный набор же­стов и слов, ис­пол­ня­е­мых ли­ца­ми, особо из­бран­ны­ми и под­го­тов­лен­...
Ответить